Serie B finale playoff | lo Spezia resiste a Cremona termina 0-0

La finale playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese si chiude senza reti, ma con un risultato che sorride ai liguri. In un match avvincente e intenso, lo Spezia tiene salda la sua posizione verso la promozione in Serie A. Un passo decisivo verso il sogno dei tifosi, in un contesto di grande competitività nel calcio italiano. Riuscirà lo Spezia a trasformare questa resistenza in trionfo? La risposta nella gara di ritorno!

Roma, 29 maggio 2025 – I primi 90 minuti terminano senza reti né da una parte né dall'altra: allo Zini finisce 0-0, con lo Spezia che fa un piccolo passo verso la Serie A. In una partita ricca di duelli in tutte le zone del campo, nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol e questo risultato favorisce decisamente i liguri. Grazie al posizionamento più alto in classifica, infatti, la squadra di D'Angelo salirebbe in massima serie anche con un pari come risultato complessivo, perciò domenica, davanti al pubblico di casa, dovrà semplicemente difendere lo 0-0 di questa sera. La Cremonese, invece, abbandona lo stadio con non pochi rimpianti, con alcune occasioni che potevano essere sfruttate meglio, su tutte quella di Johnsen al 74': ora servirà una vittoria nel match di ritorno La partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, finale playoff: lo Spezia resiste a Cremona, termina 0-0

Pio Esposito scala la classifica marcatori in Serie B, altro gol con lo Spezia!

Francesco Pio Esposito continua a brillare con lo Spezia, segnando un altro gol contro il Cosenza e scalando la classifica marcatori della Serie B.

Finale playoff Serie B, nulla di fatto tra Cremonese e Spezia

msn.com scrive: Allo Stadio Givanni Zini finisce 0-0 tra Cremonese e Spezia l’andata della finale dei playoff di Serie B che deve determinare la terza squadra che salirà in Serie A.

Serie B playoff Cremonese-Spezia senza gol. Ora ai liguri basta un altro pari

Come scrive msn.com: Fa molto più comodo allo Spezia lo 0-0 allo Zini che alla Cremonese, nella partita di andata della doppia finale playoff in Serie B per decidere chi seguirà Sassuolo e Pisa in A.

Cremonese-Spezia diretta finale playoff Serie B: segui la partita d'andata

Secondo msn.com: Stroppa sfida D'Angelo in occasione del primo round del doppio confronto che vale la promozione in A: aggiornamenti in tempo reale ...