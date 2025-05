Serie B e C è caos! Le decisioni del Tribunale Federale Nazionale su Brescia Trapani Foggia Messina e Triestina

Il caos scuote la Serie B e C dopo le recenti decisioni del Tribunale Federale Nazionale che coinvolgono Brescia, Trapani, Foggia, Messina e Triestina. Le controversie e le sentenze stanno rivoluzionando il panorama dei club italiani, generando incertezza e battute d'arresto nei campionati.

Serie B: Brescia in C, ai playout andrà la Sampdoria - Dopo diversi giorni, è arrivata la decisione del Tribunale federale nazionale che, come riporta Sportmediaset, ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altri an ... 🔗Da laziopress.it

Caos Serie B, la prima sentenza del Tribunale Figc: -4 al Brescia che retrocede in C, Sampdoria ai play out con la Salernitana - L'udienza telematica è durata circa due ore. Ora subito l'appello delle rondinelle, entro una decina di giorni l'ultima sentenza sportiva prima dei pay out (15 e 20 giugno). Poi i vari ricorsi: Colleg ... 🔗msn.com scrive

Serie B, Brescia penalizzato: la squadra retrocede in Serie C - Arriva la decisione del Tribunale federale in attesa dell’appello. Sei mesi di inibizione per Cellino. Sampdoria ai playout ... 🔗Si legge su rainews.it