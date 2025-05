Serie B Cremonese-Spezia finale playoff | dove vederla orario probabili formazioni

Scopri tutto sulla finale playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia, l'ultimo appuntamento che decreterà la quale squadra sarà promossa in Serie A 2025-26. Ti sveliamo orario, dove vederla in diretta e le probabili formazioni di questa attesa partita, che si gioca stasera alle 20 al Giovanni Zini di Cremona.

Ultimo atto dei playoff di Serie B in cui si decide l’ ultima promossa al campionato di Serie A 2025-26 dopo il Sassuolo e il Pisa. Questa sera 29 maggio 2025 si gioca l’andata della finale tra Cremonese e Spezia allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Cremonese-Spezia, a che ora si gioca. La gara d’andata si disputa oggi con calcio d’inizio alle 20:30, mentre il ritorno è previsto domenica 1 giugno alle 20:30 allo stadio Picco di La Spezia. In caso di parità nel risultato complessivo dopo le due partite (180 minuti), non si disputano tempi supplementari né rigori e passa lo Spezia, che si è classificato al terzo posto nella stagione regolare mentre la Cremonese ha chiuso quarta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie B, Cremonese-Spezia finale playoff: dove vederla, orario, probabili formazioni

