Serie B Brescia penalizzato | Sampdoria ai play-out

Il Brescia è stato penalizzato di 4 punti dal Tribunale Federale, che lo condanna alla retrocessione in Serie C e sposta la Sampdoria ai play-out in Serie B. Questa decisione cambia il volto della stagione, con conseguenze importanti per le due squadre e il loro futuro in campionato.

Cambia tutto in Serie B, il Brescia è stato penalizzato: ai play-out ci va la Sampdoria. Ora è ufficiale: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una penalità di 4 punti per l’attuale stagione – e altri 4 da scontare nella prossima – il Brescia condannandolo alla retrocessione in Serie C. Ora, la società di Massimo Cellino è in attesa dell’udienza davanti alla Corte d’Appello del 12 giugno. Nel frattempo, i play-out tra Sampdoria e Salernitana sono stati fissati per il 15 e il 20 giugno. Serie B, Brescia retrocesso in Serie C: il dispositivo del Tribunale. Di seguito il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale sulla penalizzazione del Brescia. 🔗 Leggi su Sportface.it

Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights - Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina. 🔗continua a leggere

