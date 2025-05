Serie B | Brescia penalizzato e retrocesso Sampdoria-Salernitana ai playout

Il Brescia è stato penalizzato di quattro punti dal Tribunale Federale Nazionale, condannandolo alla retrocesse in Serie C, mentre Sampdoria e Salernitana lottano ai playout per mantenere la categoria. Questa decisione fa seguito a un processo sportivo riguardante irregolarità nei pagamenti fiscali e previdenziali.

Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Brescia di quattro punti, condannando così il club lombardo – che si era salvato all’ultima giornata – alla retrocessione in Serie C. Questo il verdetto del processo sportivo di primo grado svoltosi dopo il deferimento della società a causa del pagamento di Irpef e Inps alle scadenze di febbraio e aprile con crediti d’imposta (acquistati presso la medesima agenzia, il Gruppo Alfieri) risultati inesistenti dopo la verifica dell’Agenzia delle Entrate, interpellata dalla Covisoc. Ora il ricorso davanti alla Corte d’Appello (10 o 12 giugno): in attesa dell’udienza la Lega Serie B ha già fissato le date dei playout, a questo punto tra Salernitana e Sampdoria, che era invece retrocessa sul campo (gara di andata il 15 a Genova, ritorno il 20 a Salerno). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, Sampdoria-Salernitana ai playout

Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights - Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina. 🔗continua a leggere

