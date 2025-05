Serie B Brescia penalizzato di 4 punti | ai playout Salernitana e Sampdoria

Il Brescia è stato penalizzato di 4 punti dal Tribunale federale nazionale per una violazione amministrativa, influenzando la classifica di questa stagione e quelli futuri. La sanzione potrebbe mettere in tensione la corsa ai playout, coinvolgendo anche Salernitana e Sampdoria, mentre si attende la decisione sull’appello.

Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 202526 per la violazione di natura amministrativa. Con la penalità di quattro punti nella stagione in corso il Brescia, in attesa dell’appello, sarebbe retrocesso in Serie C, con la Sampdoria al playout contro la Salernitana.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Serie B, Brescia penalizzato di 4 punti: ai playout Salernitana e Sampdoria

Caos serie B, cosa succede: Brescia -4 punti, verso la retrocessione; Sampdoria ai playout con la Salernitana - Il caos in Serie B continua a scuotere il campionato: Brescia, con soli 4 punti, rischia la retrocessione e la Sampdoria, ora ai playout con la Salernitana, vede cambiare la sua posizione in classifica. 🔗continua a leggere

