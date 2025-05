Serie A1 femminile la Bartoccini MC Restauri inserisce Cardinali nello staff tecnico

La Bartoccini MC Restauri Perugia potenzia il suo staff tecnico annunciando l’ingresso di David Cardinali come nuovo terzo allenatore e scoutman per la stagione 2025/2026. Con una solida esperienza nel volley e una conoscenza approfondita del settore, Cardinali porterà nuovo slancio alla squadra nella Serie A1 femminile.

La Bartoccini MC Restauri Perugia è lieta di annunciare l'ingresso nello staff tecnico di David Cardinali, che ricoprirà il ruolo di terzo allenatore e scoutman nella stagione sportiva 20252026. Nato a Porto Potenza Picena il 15 febbraio 1982, Cardinali vanta una lunga esperienza nel mondo della.

Volley A1 femminile, Romy Jatzko vestirà la maglia della Bartoccini MC Restauri Perugia - La Bartoccini MC Restauri Perugia annuncia l'ingaggio di Romy Jatzko, promettente schiacciatrice classe 2000. 🔗continua a leggere

