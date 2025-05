Serie A via al valzer delle panchine | tutto ruota intorno a Conte sorpresa Inzaghi

Il via al mercato delle panchine in Serie A accende il valzer delle assenze e delle novità, con Antonio Conte al centro di tutto. La risposta di Conte a De Laurentiis potrebbe rivoluzionare il futuro di big come Napoli, Juventus e Inter, mentre solamente il Milan sembra al momento immune da questa incertezza.

Dalla risposta di Conte a De Laurentiis (mai così vicini) dipende il futuro delle panchine di quasi tutte le big di Serie A, compresa quella dell'Inter. E' Antonio Conte il nodo che tiene legate le panchine di quasi tutte le big di Serie A. Il futuro di Napoli, Juventus e persino dell'Inter ruota intorno al tecnico salentino. Solo il Milan sembra essersi sfilato, puntando tutto su Massimiliano Allegri.

