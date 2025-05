Sergio Mantecón un direttore sportivo che si adatta a getfe

Sergio Mantecón, con la sua vasta esperienza nel calcio spagnolo di primo e secondo livello, si configura come uno dei candidati principali per il ruolo di direttore sportivo del GetAfe. La sua conoscenza approfondita dei calciatori nazionali e internazionali rappresenta un valore aggiunto strategico per il club.

2025-05-27 19:14:00 Calcio spagnolo: GetAfe cerca direttore sportivo Dopo la marcia di Rubén Reyes verso l'Aris de Salatos E uno dei preferiti da occupare Questa posizione è Sergio Mantecón. La tua esperienza in tutto Categorie di calcio spagnolo, specialmente in primo e secondo e l'ampia conoscenza del calciatori, sia nazionali che internazionali sono due punti chiave che amano molto nell'entità blu. Inoltre, nel club getfense Nessuno dimentica che l'attuale base della squadra Elche, una squadra che potrebbe sorgere questa domenica A Riazor, È stato preparato da una mantecón Quello Mescola la vecchia scuola essere nei campi; Con la formazione in nuove tecnologie e conoscenza tattica.

#21 Sergio Mantecón (Elche CF)