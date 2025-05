Sergio Bonelli Editore presenta IL RITORNO DI DORIAN GRAY di DAVIDE BARZI e WERNER MARESTA da un concept di ALFREDO CASTELLI

Sergio Bonelli Editore presenta "Dorian Gray" di Davide Barzi e Werner Maresta, un avvincente seguito immaginario del classico di Oscar Wilde, nato da un concept di Alfredo Castelli. In libreria e fumetteria dal 6 giugno, questa storia inedita esplora le conseguenze di un possibile destino di Dorian Gray oltre il suo famoso ritratto. Un nuovo capitolo per un capolavoro senza tempo, che unisce letteratura e graphic novel in modo sorprendente.

Arriva in libreria e fumetteria dal  6 giugno  una storia inedita che immagina un possibile seguito a uno dei capolavori senza tempo della letteratura:  Il ritratto di Dorian Gray  di Oscar Wilde. Dorian Gray  è morto, ai piedi del suo celebre ritratto. Sul dipinto, il volto splendente della sua eterna giovinezza; sul pavimento, il corpo invecchiato e corrotto dal peccato. Ma la morte ha davvero posto fine alla sua esistenza? Sembra essere tornata la pace, ma una catena di delitti, in realtà, pare avere per vittime le persone che hanno avuto a che fare con il giovane dandy. E se Dorian non fosse davvero morto e si stesse vendicando di tutti quelli che lo hanno reso disumano? Soggetto e sceneggiatura del volume, sviluppato a partire da un concept dell'indimenticabile  Alfredo Castelli, sono di  Davide Barzi; disegni e illustrazione di copertina portano la firma di  Werner Maresta.

