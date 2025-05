Sephora e Lady Gaga lanciano film e raccolta fondi per inclusività giovanile

Sephora e Lady Gaga uniscono le forze per promuovere l'inclusività giovanile con la campagna "We Belong to Something Beautiful", lanciando un coinvolgente film e una raccolta fondi solidale. Questa iniziativa celebra la bellezza autentica e l’appartenenza a una community accogliente, rafforzando il messaggio di solidarietà e rispetto.

Sephora ritorna con la campagna We Belong to Something Beautiful quest'anno insieme a Lady Gaga, lanciando un film che esalta la bellezza autentica e l'appartenenza a una community inclusiva, gioiosa e solidale. Il nuovo episodio, realizzato in collaborazione con Haus Labs by Lady Gaga e la Born This Way Foundation, trasmette il messaggio che la

