Senza infrastrutture la città non ha futuro

Le infrastrutture sono il cuore dello sviluppo di Roma: senza un miglioramento rapido e sostanziale, la città rischia di non mantenere il passo con altre capitali europee, anche con il turismo in crescita. Investire nelle infrastrutture è fondamentale per garantire un futuro sostenibile e competitivo alla Capitale.

Se a Roma il turismo cresce, le sue infrastrutture – già non all’altezza di quelle delle altre capitali europee – d evono farlo più in fretta. La capitale si gio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Senza infrastrutture la città non ha futuro

Senza infrastrutture il turismo si ferma, e la crescita resta un’illusione - ...anche un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti. È fondamentale sviluppare strategie sostenibili che valorizzino le risorse locali, promuovendo un turismo di qualità che favorisca il benessere della comunità. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Città e borghi sostenibili, da fibra ottica e innovazione la svolta green; 10 infrastrutture ciclabili che vorremmo vedere in ogni città; All’ex ghiacciaia “ha fallito Verona”. Continua il dibattito dopo l’uscita di scena di Eataly; Comunali: sfida a due per Palazzo Tursi, Piciocchi e Salis lanciano le loro priorità per la città. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuove infrastrutture in Italia, lasciamo lo scetticismo da parte e vediamo i nuovi progetti