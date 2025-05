Senigallia affittavano in nero le case per l?estate | proprietari traditi dagli annunci social Ecco come sono stati scoperti

A Senigallia, alcuni proprietari di case per le vacanze sono stati scoperti a affittare in nero attraverso annunci social fraudolenti. La truffa è emersa quando, pubblicando post con immagini degli immobili, hanno involontariamente tradito la loro attività abusiva, portando alla loro scoperta.

SENIGALLIA - Traditi dai social i proprietari di immobili abusivi, intenti ad affittare le case per le vacanze. Si sono, di fatto, autodenunciati postando annunci, corredati di immagini, degli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Senigallia, affittavano in nero le case per l?estate: proprietari traditi dagli annunci social. Ecco come sono stati scoperti

Cerca Video su questo argomento: Senigallia Affittavano Nero Case Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Senigallia, affittavano in nero le case per l’estate: proprietari traditi dagli annunci social. Ecco come sono. 🔗Ne parlano su altre fonti

Senigallia, affittavano in nero le case per l’estate: proprietari traditi dagli annunci social - SENIGALLIA - Traditi dai social i proprietari di immobili abusivi, intenti ad affittare le case per le vacanze. Si sono, di fatto, autodenunciati postando annunci, corredati di immagini, ... 🔗Segnala msn.com

Case senza gente. Gente senza case. Occupare è giusto! - Abbiamo occupato due case di proprietà della Curia, una delle più grandi proprietarie d’immobili sfitti di Senigallia. Abbiamo occupato per un ragazzo di Senigallia, operaio con contratto a ... 🔗Si legge su senigallianotizie.it

Affittavano case e ville in nero, scoperti dieci evasori a Grosseto - La Guardia di finanza ha contestato in totale la mancata dichiarazione di oltre 500mila euro e anche il mancato pagamento del canone speciale tv Grosseto, 7 agosto 2024 – Affittavano case o ... 🔗Riporta lanazione.it