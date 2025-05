Senato approva il ddl per i reati contro gli animali

Al senato passa, con il voto per alzata di mano, il provvedimento che prevede l'inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Senato approva il ddl per i reati contro gli animali

Il Senato approva il ddl per i reati contro gli animali - Il Senato ha approvato con voto all’unanimità il disegno di legge che inasprisce le pene per i reati contro gli animali, rafforzando la tutela degli esseri viventi più fragili. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Senato Approva Ddl Reati Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Senato approva il ddl per i reati contro gli animali; Il Senato approva il ddl per i reati contro gli animali; Decreto sicurezza, da alloggi occupati a manifestazioni, fino alla cannabis: cosa prevede; Decreto sicurezza: 14 nuovi reati. Manifestazioni, case occupate, cannabis e blocco stradale: cosa prevede. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Senato approva ddl per reati contro gli animali: pene più severe per chi maltratta - Nell'Aula di Palazzo Madama passa, con il voto per alzata di mano, il provvedimento che prevede l'inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. Il disegno di legge, che ha come prima firmata ... 🔗msn.com scrive

Il Senato approva il ddl per i reati contro gli animali - Nell'Aula di Palazzo Madama passa, con il voto per alzata di mano, il provvedimento che prevede l'inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. (ANSA) ... 🔗Come scrive msn.com

Il Senato approva ddl per i reati contro gli animali, ecco che cosa prevede la nuova legge - Nell'Aula di Palazzo Madama passa, con il voto per alzata di mano, il provvedimento che prevede l'inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. Il disegno di legge diventa così definitivo ... 🔗Secondo repubblica.it