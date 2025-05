Senago | per sempre Giulia e Thiago Il ricordo a due anni dalla barbarie

A due anni dalla tragica perdita di Giulia e Thiago, Senago si unisce nel ricordo di due vite spezzate da un atto barbarico. La memoria di questa tragedia continua a scuotere la comunità , invitandoci a riflettere sulla violenza e sull'importanza di proteggere la vita di ogni individuo.

"Sono passati due anni dalla tragica e orribile morte di Giulia Tramontano e Thiago, ma siamo qui con le stesse difficoltà . Due anni fa, all’indomani del femminicidio, eravamo in questo parco gremito di persone, oggi ricordiamo quell’evento che ha segnato profondamente la comunità di Senago e non solo, anche il nostro Paese. Abbiamo scelto questo luogo perché il ricordo di Giulia e Thiago, come vuole anche la sua famiglia, deve essere una testimonianza concreta per dire basta alla violenza contro le donne. Purtroppo ci sono state altre Giulia e tante altre donne vittime di violenza. Questo non significa che dobbiamo arrenderci, anzi non dobbiamo tacere e non dobbiamo dimenticare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senago: per sempre Giulia e Thiago. Il ricordo a due anni dalla barbarie

