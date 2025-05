Sempio si poggiò alla parete delle scale per vedere il corpo | l' ipotesi dei pm

Scopri i dettagli dell'intricata vicenda di Chiara Poggi, concentrandoti sull'ipotesi dei pm secondo cui Andrea Sempio si sarebbe appoggiato alla parete delle scale per imprimere un'impronta misteriosa. Un’analisi puntuale che cerca di fare chiarezza su quel fatale momento e sui movimenti sospetti di fronte al corpo senza vita.

Andrea Sempio non avrebbe mai sceso le scale di casa Poggi. Ma si sarebbe appoggiato alla parete dalla parte alta della scala, imprimendo con pressione quell'impronta «33» sul muro della cantina, proprio nel punto in cui era stato abbandonato esanime il cadavere di Chiara Poggi. Per gli inquirenti sarebbe questa la dinamica e la valutazione di quell'impronta, che si collocherebbe nelle fasi del delitto di Garlasco, visto che «è logico-fattuale che l'impronta sulla parete delle scale appartenga all'assassino», scrivono i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano nella relazione alla base della nuova inchiesta, che vede Sempio indagato per l'omicidio del 13 agosto 2007, in concorso con altre persone.