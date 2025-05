Sempio l’impronta e la convinzione dei pm | Si sporse dalle scale e lasciò il segno

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchiscono di nuove prove scientifiche e comportamentali, tra cui impronte digitali e analisi del DNA. La Procura di Pavia continua a valutare ogni elemento per fare chiarezza su un caso aperto da oltre vent’anni.

Garlasco (Pavia), 29 maggio 2025 – Dna e impronte, ma non solo. Oltre agli unici due elementi finora forniti dalla Procura di Pavia sulle riaperte indagini sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, c’è anche un’ulteriore consulenza, sempre scientifica, ma comportamentale. I pm pavesi hanno infatti già incaricato gli esperti del Racis, Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche, di una nuova consulenza (sempre di parte, della Procura, come quella dattiloscopica resa nota la scorsa settimana) per tracciare il profilo dell’indagato Andrea Sempio. Questa è una delle ultime foto di Chiara Poggi, scattata da Alberto Stasi il 21 luglio 2007 a Londra, sulla ruota panoramica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sempio, l’impronta e la convinzione dei pm: “Si sporse dalle scale e lasciò il segno”

Delitto Garlasco, a Pavia la maxi consulenza genetica su Dna e impronte - A Pavia, si è svolta la prima udienza dell’incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco. La gip Daniela Garlaschelli ha conferito l’incarico a esperti genetici e dattiloscopici, tra cui Denise Albani, per esaminare il DNA e le impronte. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sempio, l’impronta e la convinzione dei pm: “Si sporse dalle scale e lasciò il segno”; Il giorno degli interrogatori sul delitto di Garlasco: Stasi risponde a tutte le domande, Sempio non si presenta. Il legale di Marco Poggi: «Convinto dell'estraneità di Andrea»; Delitto Garlasco, impronta di Sempio vicino a corpo di Chiara; Il delitto di Garlasco: Sempio non va dai pm, 'una sua impronta vicino a Chiara'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sempio, l’impronta e la convinzione dei pm: “Si sporse dalle scale e lasciò il segno” - L’ipotesi: si appoggiò alla parete dopo aver gettato il corpo dalla scala. La risposta nella nuova perizia per tracciare il profilo dell’indagato. Intanto prosegue il dibattito politico. Il ministro N ... 🔗Riporta ilgiorno.it

Garlasco, la nuova ipotesi dei pm su Andrea Sempio: “Impronta 33 lasciata senza scendere i gradini” - Come è attestato nella ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi – agli atti dei processi contro Alberto Stasi – l’assassino non fece i gradini della scala che portava alla tavernetta, dove il corpo ... 🔗Come scrive ilfattoquotidiano.it

Il delitto di Garlasco: Sempio non va dai pm, "una sua impronta vicino a Chiara" - Un colpo di scena dietro l'altro: prima l'unico indagato che non si presenta dai pm e tramite i legali dichiara "guerra dura senza paura" alla procura; poi la notizia della nuova perizia secondo la ... 🔗Secondo ansa.it

Garlasco, Pm conferma: Impronta vicino al corpo di Chiara è di Sempio -La Vita in Diretta 21/05/25