Selin accusata per morte del neonato e scontri con famiglia biologica durante l’adozione

In un drammatico colpo di scena di "Tradimento", Selin si trova al centro di un'accusa straziante: la morte del neonato e il conflitto con la famiglia biologica di Zeynep. Questa vicenda non solo mette in luce le complessità dell’adozione, ma invita a riflettere su un tema attuale: il diritto alla verità nelle relazioni familiari. Come reagireste se la vostra scelta più difficile fosse messa in discussione? Una lettura che fa tremare il cuore!

In un nuovo capitolo di Tradimento, la situazione di Selin assume una piega drammatica. La madre di Zeynep, bambina affidata a lei da una famiglia in difficoltà, la incolpa pesantemente per una tragedia che ha segnato l'intera vicenda, accusandola di aver privato la piccola della sua vita.

Tradimento: Shock a Canale 5! Selin Smacherata, Tolga Arrestato e Caos in Famiglia Guzide

Il 21 maggio, l'episodio di "Tradimento" su Canale 5 ha scosso le famiglie Guzide e Tolga, con un tradimento inatteso e un arresto.

