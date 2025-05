sei metri cubi di guaine di cavi elettrici e sfalci abbandonati in campagna

Scopri come i carabinieri forestali di Sarzana hanno scoperto e denunciato due persone per aver abbandonato illegalmente 6 metri cubi di guaine di cavi elettrici e sfalci nella campagna di Sarzana, evidenziando l’importanza della tutela ambientale e delle norme sulla gestione dei rifiuti.

Sarzana, 29 maggio 2025 - I carabinieri forestali di Sarzana hanno denunciato due soggetti per la gestione illecita di rifiuti, che avevano abbandonato in località Falaschi, nel Comune di Sarzana. I militari, durante un’attività di pattugliamento per contrastare gli abbandoni di rifiuti nella piana del Magra, percorrendo una strada sterrata, si sono imbattuti in una grande quantità di guaine di cavi elettrici, sia abbandonati direttamente sul suolo che all’interno di grossi sacchi detti 'big bags', e in un cospicuo cumulo di residui vegetali, pari a circa sei metri cubi, provenienti da attività di potatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it