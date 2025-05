Sei mesi a scuola in Brasile per Carolina studentessa del Volta

Quest'estate, Carolina, studentessa dell'Istituto Volta di Castel San Giovanni, ha trascorso sei mesi a scuola in Brasile, un’esperienza di crescita e apprendimento internazionale. Questa mattina, durante una cerimonia presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano a Palazzo Rota Pisaroni, le è stata consegnata la borsa di studio annuale, premio per il suo percorso di studio e impegno.

Con una cerimonia di premiazione, che si è tenuta questo pomeriggio nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Palazzo Rota Pisaroni, è stata assegnata a una studentessa dell'Istituto Volta di Castel San Giovanni la borsa di studio annuale istituita dalla collaborazione tra l'ente di.

