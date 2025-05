Sei lavoratori su 15 in nero | chiusa la fabbrica di jeans di lusso

Sei lavoratori su 15 sono stati trovati impiegati in nero presso una fabbrica di jeans di lusso chiusa recentemente. L'intervento, condotto dai Carabinieri di Montagnana in collaborazione con le autoritĂ locali e il Nucleo Ispettorato del Lavoro, rivela l'importanza di controlli rigorosi per contrastare il lavoro irregolare nel settore tessile.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Montagnana, in collaborazione con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova e della Polizia Locale Intercomunale del Montagnanese, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda manifatturiera gestita da cittadini cinesi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sei lavoratori su 15 in "nero": chiusa la fabbrica di jeans di lusso

