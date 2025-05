Sei dipendenti accusati di un furto da 150mila euro

Sei dipendenti di una multinazionale della logistica sono stati arrestati dai carabinieri di Bentivoglio e Molinella con l’accusa di aver trafugato oltre 150mila euro dall’azienda. L’indagine ha svelato un furto aggravato commesso all’interno della sede dell’Interporto, sollevando un caso di insospettabile coinvolgimento tra i dipendenti.

I carabinieri della stazione di Bentivoglio, con il supporto del nucleo radiomobile di Molinella, hanno arrestato sei dipendenti di una multinazionale che opera nella logistica, con sede all’Interporto, quali presunti responsabili di un furto aggravato ai danni dell’azienda. L’indagine. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Sei dipendenti accusati di un furto da 150mila euro

Sei dipendenti arrestati a Bentivoglio, maxi furto di 150 mila euro di prodotti cosmetici - Sei dipendenti di una multinazionale sono stati arrestati a Bentivoglio con l'accusa di aver perpetrato un maxi furto di cosmetici, del valore di 150. 🔗continua a leggere

