Segno meno per l' export industriale emiliano romagnolo | in picchiata il distretto del calzaturiero

Nel 2024, le esportazioni dei distretti industriali dell'Emilia-Romagna sono diminuite del 2%, toccando i 21,7 miliardi di euro, con il calzaturiero in forte calo. Tuttavia, il settore agroalimentare ha registrato una crescita significativa dell’8,6%, evidenziando nuove opportunità di ripresa per l’industria regionale.

Segno meno per l'export industriale emiliano-romagnolo. Nel 2024 le esportazioni dei distretti industriali dell'Emilia-Romagna segnano 21,7 miliardi di euro, -2% rispetto al 2023. Il settore agroalimentare ha trainato, con un aumento dell'8,6% su base annua. La meccanica ha evidenziato un trend. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Segno meno per l'export industriale emiliano romagnolo: in picchiata il distretto del calzaturiero

