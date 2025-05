Segno meno per l' export industriale emiliano romagnolo | in controtendenza il distretto moda del Riminese

Nel 2024, l'export industriale dell'Emilia-Romagna segna un calo del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 21,7 miliardi di euro. Tuttavia, il distretto moda del Riminese si distingue in controtendenza, confermando la sua solidità in un contesto di crescita complessiva stagnante.

Segno meno per l'export industriale emiliano-romagnolo. Nel 2024 le esportazioni dei distretti industriali dell'Emilia-Romagna segnano 21,7 miliardi di euro, -2% rispetto al 2023. Il settore agroalimentare ha trainato, con un aumento dell'8,6% su base annua. La meccanica ha evidenziato un trend.

