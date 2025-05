Se te ne vai uccido te e poi me Le minacce ad Ana 4 giorni prima

Scopri i dettagli inquietanti delle minacce di Antonella Marchionni, che quattro giorni prima dell’omicidio aveva minacciato di suicidarsi e di uccidere la moglie, in un contesto di tensioni e violenza domestica. Un episodio che mette in luce le gravi dinamiche di escalation e rischio all’interno di una famiglia.

di Antonella Marchionni Quattro giorni prima di uccidere la moglie aveva minacciato di volersi suicidare bevendo candeggina dopo l’ennesima discussione in cui erano volati in aria anche degli oggetti. Lo aveva fatto in piena notte, poco dopo le tre, tanto da svegliare il figlio 14enne e, davanti a lui e alla moglie, aveva detto di volersi togliere la vita. Poi si era procurato tre tagli con la lametta da barba sulla gamba destra. Emergono elementi sempre più inquietanti a margine del femminicidio commesso da Ezio di Levrano la notte tra il 6 e il 7 settembre 2024. L’uomo, di 55 anni, aveva colpito la moglie Ana Cristina Duarte Correia, di 38 anni, con otto fendenti, inflitti con un coltello da caccia di 21 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Se te ne vai, uccido te e poi me". Le minacce ad Ana 4 giorni prima

