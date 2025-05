Se ne va pure lui L’Isola dei Famosi sta per perdere un altro concorrente big

Se ne va pure lui: l’Isola dei Famosi sta rischiando di perdere un altro grande concorrente, alimentando il mistero sulle prossime eliminazioni. Dopo la quarta puntata, le indiscrezioni sugli ingressi e le uscite nel reality condotto da Veronica Gentili si fanno sempre più insistenti.

Archiviata la quarta puntata dell’ Isola dei Famosi, che ha decretato il ritiro di Carly Tommasini e l’addio di Alessia Fabiani perché eliminata dal pubblico, ora è già tempo di guardare oltre. Un altro concorrente sarebbe ormai molto vicino ad andare via dal reality show condotto da Veronica Gentil. Le ultime indiscrezioni non lasciano spazio a troppe alternative, infatti questo concorrente dovrebbe andare via dall’Isola dei Famosi tra non molto. C’è una notizia che lo sta riguardando e che certamente non potrà fargli piacere. Vediamo insieme cosa starebbe per accadere al naufrago. Leggi anche: “Non avevano altra scelta”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"Mario Adinolfi e quell'altro… Cosa fanno". Isola dei Famosi, i naufraghi hanno scoperto tutto - All'Isola dei Famosi 2025, il gioco si complica. I naufraghi, sotto pressione, hanno svelato conflitti interni che rischiano di alterare gli equilibri.

