Se n’è andato esprimendo dagli occhi stanchi la gratitudine di chi ama senza chiedere nulla | lo strazio di Mauro Corona per la morte del cagnolino Kurt

Il dolore di Mauro Corona per la perdita del suo amato cagnolino Kurt riflette l'intenso legame tra uomo e animale, un legame fatto di amore incondizionato e gratitudine silenziosa. La commovente dedica dello scrittore di Erto ci ricorda quanto siano preziosi i nostri amici a quattro zampe e il loro ruolo nel regalarci fedeltà e affetto senza chiedere nulla in cambio.

Addio al piccolo Kurt, il cagnolino di Mauro Corona. È stato lo scrittore di Erto a darne lo straziante annuncio sulla sua pagina Facebook. “Dopo 11 anni di fedele, paziente, silenziosa compagnia, il nostro Kurt se n’è andato esprimendo dagli occhi stanchi la gratitudine di chi ama senza chiedere nulla”. Il ruvido Corona si è sciolto commosso durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer e in onda su Rete 4, dove l’autore di Il volo della martora è ospite fisso: “E’ morto ieri improvvisamente per un’infezione che se l’è portato via in due giorni, senza che abbia manifestato alcun sintomo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it