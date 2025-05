se la storia deve attendere dai giganti di rocca brivio fino ai cippi di melegnano tutti i tesori da valorizzare

Scopri i tesori nascosti del Sud Milano, da Rocca Brivio ai cippi di Melegnano, e immergiti nelle ricchezze archeologiche di questa terra ricca di storia. Nonostante le sfide nei processi di recupero e valorizzazione, questi preziosi reperti offrono a cittadini e visitatori un patrimonio culturale da riscoprire e valorizzare.

Dall'antico sarcofago di epoca tardo-romana alle statue di Rocca Brivio, il Sud Milano si conferma terra di rinvenimenti archeologici. Ma spesso le procedure di recupero e valorizzazione si rivelano lunghe e macchinose, e solo dopo anni i cittadini riescono a fruire di questi reperti. A riaccendere i riflettori sui tesori e le suggestioni custodite nei Comuni del Lambro sono gli accertamenti della Soprintendenza alle Belle Arti, che in questi giorni è al lavoro in via San Francesco, a Melegnano. Qui, durante gli scavi per la realizzazione di un ospedale di comunità , sono stati rinvenuti i resti di un vecchio cimitero ottocentesco, dismesso da quasi un secolo.