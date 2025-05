Se la dieta fa dimagrire il portafoglio

Le oscillazioni dei prezzi di frutta e verdura diventano l’algoritmo del nostro benessere fisico ed economico. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Se la dieta fa dimagrire il portafoglio

Avocado a dieta: fa ingrassare o dimagrire? - L'avocado è diventato un alimento fondamentale nelle diete moderne, ma molti si chiedono se possa far ingrassare o favorire il dimagrimento. 🔗continua a leggere

Se la dieta fa dimagrire il portafoglio - È più facile arrivare in vetta all’Everest che scalare la nuova piramide della dieta mediterranea proposta dalla Società di nutrizione umana. Un decalogo degno di Savonarola. Poca carne, soprattutto s ... 🔗Si legge su repubblica.it

Dimagrire per guadagnare? In Cina perdere peso fa bene… al portafoglio - Se pensavi che la dieta fosse solo una questione di salute, un’azienda di Chengdu, in Cina, potrebbe farti cambiare idea. Qui, i chili persi si trasformano in denaro, grazie a un sistema di incentivi ... 🔗Da msn.com

La dieta GOLO fa davvero dimagrire? Ed è pericolosa per l'organismo? - Cos'è dunque la dieta GOLO? Fa dimagrire davvero? Ed è sicura? Ecco come funziona. Questa resistenza peggiora nel momento in cui le persone perdono peso e poi lo riacquistano. “Perdere sempre ... 🔗menshealth.com scrive

?ATTENZIONE alle Diete LOW CARB