Se i re sembrano più democratici dei presidenti

Scopri come i re, spesso percepiti come figure meno democratiche rispetto ai presidenti, possano in realtà sembrare più rappresentativi della volontà popolare. Esplora le riflessioni di Montesquieu e Tocqueville per capire perché, nel corso della storia, le monarchie e le democrazie hanno spesso sfidato le nostre aspettative sulla vera natura della democrazia.

Forse non era un caso che, nel Settecento, Montesquieu definisse la Gran Bretagna una repubblica, nonostante il re, poiché vi si esercitavano libertà e virtù; né che, nell’Ottocento, Tocqueville parlasse degli Stati Uniti ventilando, nonostante la democrazia, la tirannia della maggioranza. Una riprova che si trattava di autori lungimiranti si è avuta proprio in questi giorni, in Canada. Da una parte abbiamo infatti un despota capriccioso che sbraita di voler annettere il Canada ai propri possedimenti; dall’altra, un capo di stato equilibratissimo e discreto, che visita quelle terre così lontane apposta per ribadire valori comuni quali “democrazia, pluralismo, stato di diritto, autodeterminazione e libertà”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Se i re sembrano più democratici dei presidenti