Scuola per imam nel Veronese il caso al Parlamento europeo

Scuola per imam nel Veronese al centro del dibattito europeo, con il caso del centro islamico Bayan di San Giovanni Lupatoto coinvolto in polemiche e richieste di chiarimenti da parte del Parlamento Europeo. La situazione ha suscitato attenzione internazionale, portando alla luce le preoccupazioni sulla formazione religiosa e la sicurezza in Europa.

A San Giovanni Lupatoto, cittadina del Veronese, è sorto il centro islamico Bayan, segnalato dai servizi segreti francesi come uno dei principali luoghi di formazione per imam in Europa. Dopo il caso sollevato dal quotidiano Il Tempo, l’europarlamentare leghista Paolo Borchia chiede chiarimenti immediati, denunciando una strategia dei Fratelli Musulmani che avrebbe lo scopo di radicarsi nelle piccole realtà locali. Secondo l’allarme lanciato, l’obiettivo sarebbe penetrare il tessuto culturale, scolastico e politico per consolidare l’influenza islamica in Europa e in Italia, in particolare nei quartieri a forte presenza musulmana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scuola per imam nel Veronese, il caso al Parlamento europeo

Scuola per Imam nel Veronese, indagano gli 007 francesi - Nel veronese, a San Giovanni Lupatoto, si trova l'Istituto di Studi Islam Bayan, una scuola per imam caratterizzata da un profilo riservato e misure di sicurezza elevate. 🔗continua a leggere

