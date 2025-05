Scuola nuovi pesanti tagli al servizio di assistenza igienico-personale? Slai Cobas sc | Non lo permetteremo

Nuovi pesanti tagli ai servizi di assistenza igienico-personale nelle scuole mettono a rischio il benessere degli studenti, ma Slai Cobas SC non resterà a guardare. Nonostante i ripetuti appelli, l’Assessore Albano e la Presidenza della Regione continuano a non rispondere, lasciando irrisolti problemi che da mesi denunciamo con fermezza.

L’Assessore Albano continua a non dare risposte, la presidenza della Regione con una nuova nota ha per la seconda volta sollecitato l’Assessore a convocare lo Slai Cobas sc in merito ai problemi che da mesi denunciamo e che a oggi sono irrisolti ma nessun riscontro è arrivato, l'assessorato alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Scuola, nuovi pesanti tagli al servizio di assistenza igienico-personale? Slai Cobas sc: "Non lo permetteremo"

Slai Cobas: "Non permetteremo l'ennesimo attacco ai diritti basilari di studenti con disabilità" - Lo Slai Cobas Si comunica con fermezza contro gli attacchi ai diritti fondamentali degli studenti con disabilità. 🔗continua a leggere

