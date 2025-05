Scuola materna di Pievesestina sotto i ferri

La scuola materna di Pievesestina sotto i Ferri, situata in via Dismano 4820, si prepara a ricevere importanti lavori di riqualificazione grazie a un investimento di 125 mila euro approvato dalla giunta comunale. Gli interventi di risanamento e manutenzione straordinaria garantiranno un ambiente più sicuro e confortevole per i bambini, con lavori pianificati durante l’estate.

La giunta comunale ha approvato il progetto per i lavori presso la scuola dell'infanzia di Pievesestina in via Dismano 4820 (nella foto) che prevede il risanamento delle murature interne e l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 125 mila euro. I lavori saranno realizzati durante il periodo estivo, indicativamente tra il 1° luglio e il 12 settembre. "Il patrimonio edilizio scolastico comunale – commenta l'assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – è composto da 60 plessi, suddivisi in nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di cui molti edificati tra gli anni '60 e '70.

