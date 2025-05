Scuola italiana al 25% del potenziale | l’appello di Rusconi per un sistema più moderno e inclusivo

Durante la Maratona Bullismo presso il Palazzo dell’Informazione a Roma, Mario Rusconi ha evidenziato che la scuola italiana funziona attualmente al 25% del suo potenziale, sottolineando la necessità di un sistema più moderno e inclusivo. Un appello importante per rinnovare l’istruzione e creare ambienti educativi più equi e dinamici.

Nel corso della Maratona Bullismo organizzata al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma, Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, è intervenuto presentando una riflessione lucida e critica sullo stato della scuola italiana. L’occasione è stata la diffusione del primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. Tra i temi affrontati: il ruolo dei social, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Cerca Video su questo argomento: rusconi roma Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ricerca, giovani e futuro: l'impegno di IBSA Foundation. Anche un'italiana tra i sei premiati; Percorsi sostegno 3 anni di servizio e abilitazioni estero al via: 25.200 posti per le Università. Piattaforma aperta fino al 3 giugno. AVVISI Ministero; In Italia 17 mila imprese esportatrici potenziali. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Studenti con alto potenziale cognitivo e plusdotazione: come riconoscerlo? Una tabella operativa - Negli ultimi anni si affaccia nel panorama della scuola italiana la richiesta di attenzione sulla plusdotazione presente in taluni studenti, nota anche come “alto potenziale cognitivo” (APC ... 🔗Segnala orizzontescuola.it

Marco Silvestri sulla scuola italiana: «Un potenziale enorme da proteggere e valorizzare, dopo la pandemia» - Prendersi cura della scuola è prendersi cura della propria salute futura. È come fare sport e respirare aria sana per non ammalarsi in futuro. Pensiamoci ora, e pensiamoci bene, + Europa lo farà, se i ... 🔗Da traniviva.it

Scuola, calano i nuovi nati e si cancellano classi anche a Bologna. Ma c’è chi protesta: «Si risparmi altrove» - «La tendenza delle iscrizioni registrata negli ultimi tre anni e i dati sulle nascite suggeriscono una diminuzione sull’utenza potenziale ... 25 e noi stiamo andando anche a 1 a 23 in tante ... 🔗Segnala corrieredibologna.corriere.it