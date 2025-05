Scuola d' infanzia in via Redipuglia inaugurato il murales realizzato dagli studenti del Mannucci

Scuola d'infanzia in via Redipuglia ad Ancona, inaugurata con un colorato murales realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “E. Mannucci”. Un’opera che valorizza l’ingresso della scuola e coinvolge la comunità locale, grazie al talento dei giovani artisti e alla guida del prof. Nicola Farina.

ANCONA – Inaugurato stamane il murales realizzato dagli studenti della classe 3°A Arti Figurative del Liceo Artistico “E. Mannucci” con il prof. Nicola Farina, all'ingresso dei nidi e della scuola dell'infanzia di Via Redipuglia. Presenti l'assessore alle Politiche Educative del comune di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Scuola d'infanzia in via Redipuglia, inaugurato il murales realizzato dagli studenti del "Mannucci"

