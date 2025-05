Scuola Caracciolo replica al Pd | La Calabria tra le regioni più virtuose

La scuola Caracciolo risponde alle critiche del PD sulla riorganizzazione del sistema scolastico in Calabria, definendole strumentali e distorte. La regione si conferma tra le più virtuose nel fronteggiare le sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lavorando per un futuro scolastico più stabile e di qualità.

"La riorganizzazione del sistema scolastico, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta una sfida cruciale per il futuro dell'istruzione in Italia. Il Partito democratico regionale usa strumentalmente il tema e da mesi racconta una falsa verità parallela". Così in una.