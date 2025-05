Scuola Bovio ultimati i primi interventi | a settembre gli studenti avranno la nuova palestra

Sono stati completati i primi interventi di ristrutturazione della scuola Bovio e, a settembre, gli studenti potranno usufruire della nuova palestra progettata nell'ambito del piano PNRR. Questa mattina si è svolto un sopralluogo sul cantiere, insieme alla dirigente prof.ssa Mancini e agli assessori coinvolti, per monitorare i progressi dei lavori.

Questa mattina è stato eseguito un sopralluogo sul cantiere Pnrr della scuola secondaria di primo grado 'Giovanni Bovio', alla presenza della dirigente prof. Milena Sabrina Mancini, degli assessori all'istruzione, formazione e manutenzione scolastica Domenico Di Molfetta e all'urbanistica, LLPP e.

