scuola antonelli gli studenti della 2ª b premiati da udi per un calendario dedicato ai diritti delle donne

Un riconoscimento importante per la 2ª B della scuola media “V. Antonelli” dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti, premiata da Udi Pescara – Unione donne in Italia – per il progetto “UDI Calendario 2026”, realizzato nell’ambito del concorso "Chi sono io? Come mi vedo nella realtà in cui vivo". 🔗 Leggi su Chietitoday.it