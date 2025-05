Screening contro il tumore al seno un successo con 130 visite

Lo screening contro il tumore al seno a La Spezia ha registrato un grande successo, con 130 visite senologiche eseguite in una sola giornata. Questo importante risultato dimostra l’efficacia delle iniziative di prevenzione precoce promosse dalla Croce Rossa e dal Comune, contribuendo a tutelare la salute delle donne sul nostro territorio.

La Spezia, 29 maggio 2025 – Sono state 130 in totale le visite senologiche effettuate sabato scorso in piazza Europa per la prevenzione del tumore al seno. È il bilancio di 'Salute in Comune', il progetto di prevenzione precoce promosso dalla Croce Rossa della Spezia, dal Comune della Spezia e dal Comitato Progetti Sociali. Lo screening ha registrato un tale successo di partecipazione che i posti disponibili sono andati esauriti in meno di 24 ore, subito dopo il lancio dell'iniziativa. Le visite, totalmente gratuite, erano rivolte alle donne tra 18 e 44 anni, una fascia d'età che non è ancora inclusa nei programmi di screening pubblico per la prevenzione del tumore al seno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Screening contro il tumore al seno, un successo con 130 visite

