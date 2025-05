Screening cardiovascolari mammografie e vaccini | ad Aliminusa boom con l' open day dell' Asp

Ad Aliminusa, l'Open Day dell’Asp di Palermo ha segnato un importante momento di prevenzione, offrendo screening cardiovascolari, mammografie e vaccinazioni gratuite. Un'opportunità preziosa per i cittadini di tutte le età di prendersi cura della propria salute in modo semplice e accessibile.

Aliminusa ha vissuto una intensa giornata all’insegna della prevenzione e della salute grazie all’open day itinerante dell’Asp di Palermo, che ha fatto registrare 344 prestazioni sanitarie gratuite tra screening, consulenze e servizi informativi rivolti ai cittadini di tutte le fasce d’età. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Screening cardiovascolari, mammografie e vaccini: ad Aliminusa boom con l'open day dell'Asp

