Scream 7 | trama e location svelate dallo scrittore della saga

Scopri tutte le ultime novità su Scream 7, tra cui trama, ambientazione e aggiornamenti sulla produzione, direttamente dallo scrittore della saga Guy Busick. Rimanete aggiornati sulle novità riguardanti il nuovo capitolo del franchise horror più iconico degli ultimi anni.

Aggiornamenti sulla produzione di Scream 7: ambientazione e cronologia. Il franchise Scream continua a espandersi con nuovi dettagli riguardanti la trama, l’ambientazione e il periodo temporale in cui si svolgerà il nuovo capitolo. Le dichiarazioni del co-sceneggiatore Guy Busick forniscono indicazioni precise sulla collocazione temporale e geografica del film, elementi fondamentali per comprendere la direzione narrativa della saga. luogo e tempistica di Scream 7. l’ambientazione non sarà nuova york. Secondo quanto riferito dal co-sceneggiatore Guy Busick, Scream 7 non sarà ambientato a New York. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it