Scossa augura la buonanotte | cosa sta accadendo?

Alle 22:03 di ieri, una lieve scossa di magnitudo 1,9 ha “augurato” la buonanotte nei pressi della Solfatara, portando un leggero risveglio nel territorio. Questo evento sismico, con epicentro vicino al bordo meridionale della caldera, testimonia una momentanea accentuazione dell'attività geologica nella zona.

Alle 22.03 di ieri una scossa ha augurato la buonanotte. Il sisma, di magnitudo 1.9, si è prodotto a 1,6 km di profondità, con epicentro in prossimità del bordo meridionale della Solfatara. “C’è stata una lieve accentuazione dell’attività sismica – dichiara Carlo Migliore, dottore in scienze geologiche – La zona soggetta a maggiore stimolazione al momento . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

