Scossa augura la buonanotte | cosa sta accadendo?

Alle 22:03 di ieri, una lieve scossa di magnitudo 1,9 ha salutato la notte vicino alla Solfatara, ricordandoci quanto la terra possa essere imprevedibile. Un evento che, seppur di bassa intensità , ha acceso l’attenzione sulla nostra attività sismica, in costante evoluzione. Cosa sta succedendo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

Alle 22.03 di ieri una scossa ha augurato la buonanotte. Il sisma, di magnitudo 1.9, si è prodotto a 1,6 km di profonditĂ , con epicentro in prossimitĂ del bordo meridionale della Solfatara. “C’è stata una lieve accentuazione dell’attivitĂ sismica – dichiara Carlo Migliore, dottore in scienze geologiche – La zona soggetta a maggiore stimolazione al momento . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

