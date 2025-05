Scontro tra un furgone e uno scooter | un ferito grave

Un grave incidente stradale tra un furgone e uno scooter si è verificato oggi pomeriggio a Badia al Pino, causando il ferimento grave di una donna di 64 anni. L'intervento tempestivo delle squadre di emergenza della Asl Toscana sud est ha consentito di prestare soccorso nel presso via dei Boschi.

Incidente stradale tra un furgoncino e uno scooter nel primo pomeriggio di oggi, 29 maggio, a Badia al Pino. Qui, in via dei Boschi, alle 14.40 il personale dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est è intervenuto per prestare soccorso a una donna, 64enne, che al momento del sinistro si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Scontro tra un furgone e uno scooter: un ferito grave

Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello - Oggi, venerdì pomeriggio, un grave incidente stradale ha coinvolto un furgone portavalori e un’auto all’incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, ad Arezzo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Scontro Furgone Scooter Ferito Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scontro tra scooter e fuoristrada a Lanciano: ferito un diciasettenne; Scontro tra scooter e furgone sull’Ascoli-Mare: un ferito; Salento, incidente tra auto e scooter: un ferito; Scontro auto scooter sulla Varesina: ferito un ragazzo di 17 anni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scontro tra un furgone e uno scooter: un ferito grave - L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sanitari dell'emergenza urgenza e carabinieri ... 🔗Lo riporta arezzonotizie.it

Furgone contro un'auto sull'Asse Mediano: c'è un ferito grave - Incidente lungo l'Asse Mediano. È avvenuto in direzione di Acerra in corrispondenza del km 5,300, nella zona di Qualiano. La strada è stata, come comunicato dall'Anas, chiusa. Lo scontro, sulle cui ... 🔗Da napolitoday.it

Scontro tra scooter e furgone a Alatri, grave centauro di 43 anni - Un uomo di 43 anni è stato trasferito in elicottero a Roma per le ferite riportate nell'impatto tra lo scooter sul quale viaggiava e un furgone. L'incidente stradale è avvenuto lungo la via ... 🔗Segnala roma.repubblica.it