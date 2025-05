Scontro frontale sulla Salaria | i due 30enni morti sono Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu

Un tragico incidente sulla via Salaria ha causato la morte di due giovani di 30 anni, Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu, suscitando profondo cordoglio nelle comunità di Orvino e Scandriglia. L'incidente, uno scontro frontale, ha sconvolto l'intera zona; ecco i dettagli della tragedia.

Incidente sulla Salaria in direzione Roma, morti sul colpo due 30enni - Un tragico incidente sulla Salaria in direzione Roma ha spezzato la vita di due trentenni, deceduti sul colpo.

Tragedia sulla Salaria: morti due giovani - Incidente mortale nella notte vicino Rieti. Due ragazzi di 30 e 19 anni, residenti in Sabina, hanno perso la vita in uno scontro ancora da chiarire ...

Incidente mortale sulla Salaria, chi erano le due vittime Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu - RIETI - Ancora giovane sangue sulla via Salaria, ancora incidenti mortali e famiglie in frantumi. Stavolta, sono due giovani uomini le vittime, per un orribile scherzo del ...

Incidente sulla Salaria in direzione Roma, morti sul colpo due 30enni - Incidente mortale nella serata di martedì 27 maggio lungo la via Salaria, in direzione Roma, due le vittime accertate. Si tratta di una coppia di trentenni che ha perso la vita all'altezza del bivio ...