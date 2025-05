Scontro frontale a Volta Mantovana | grave un anziano finito con l’auto in un fosso

Un grave incidente si è verificato oggi a Volta Mantovana, quando un'auto guidata da un anziano di 88 anni è finita in un fosso dopo uno scontro frontale sulla strada Colli Sud. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso di Verona in codice rosso.

Volta Mantovana, 29 maggio 2025 – Scontro frontale nel pomeriggio di oggi tra due auto che viaggiavano sulla strada Colli Sud. Ad avere la peggio è stato un uomo di 88 anni, che dopo lo schianto è finito con la sua auto in un fosso. L’anziano automobilista è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Verona con un trauma al torace. La donna di 32 anni, alla guida del secondo veicolo coinvolto nell’incidente stradale, ha invece riportato un trauma al bacino ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Mantova. Sulla stessa auto viaggiava con lei un'altra donna, di 40 anni, trasportata in codice giallo a Mantova per un trauma al torace e al bacino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro frontale a Volta Mantovana: grave un anziano finito con l’auto in un fosso

