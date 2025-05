Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano chieste condanne fino a 6 anni per 11 anarchici

Gli scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano hanno portato alla richiesta di condanne fino a 6 anni per 11 anarchici accusati di resistenza, danneggiamento e travisamento. Il processo mette sotto i riflettori le tensioni che circondano i movimenti di solidarietà e le misure adottate dalle autorità . Continua a leggere per saperne di più.

Undici anarchici sono accusati, a vario titolo, di resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento in seguito al corteo in solidarietà ad Alfredo Cospito dell'11 febbraio 2023. La Procura ha chiesto condanne che vanno da un minimo di 6 mesi a un massimo di 6 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, chieste condanne fino a 6 anni per 11 anarchici

