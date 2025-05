Scomparsa nel nulla durante una crociera mistero sempre più fitto | assolto il marito sentenza ribaltata

Il mistero sulla scomparsa di Xiang Lei Li, avvenuta nel 2017 durante una crociera nel Mediterraneo, resta avvolto nel giallo, con un’epoca di nuovi sviluppi giudiziari. Dopo il mancato rinvio a giudizio in primo grado, la sentenza di assoluzione per il marito Daniel Belling è stata confermata in appello, ribaltando le accuse di omicidio.

Daniel Belling è stato assolto dai giudici d'appello. In primo grado era stato condannato per omicidio della moglie Xiang Lei Li, 36 anni, scomparsa nel nulla nel 2017 durante una crociera nel Mediterraneo.

