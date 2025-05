Scomparsa a Prato Indagato l’avvocato | Ossessionato da lei

Indagini in corso sulla scomparsa di Maria Denisa Adas a Prato: è stato iscritto nel registro degli indagati un avvocato calabrese di 45 anni, sospettato di coinvolgimento nel caso. Scopri le novità su questa vicenda di cronaca nera e le indagini in evoluzione.

di Laura Natoli È stato indagato un avvocato calabrese di 45 anni per la scomparsa della escort Maria Denisa Adas, 30 anni di origini romene, sparita nel nulla da un residence a due settimane fa. L’avviso di garanzia per " sequestro di persona in concorso con altri " è stato recapitato all’avvocato Marco Crocitta dopo che a fare il suo nome era stata un’amica di Denisa, sentita come persona informata sui fatti dagli investigatori. La procura, che indaga per sequestro di persona, ha disposto accertamenti sul Dna e sulle impronte repertate dai carabinieri e di Firenze nella stanza del residence "Ferrucci" dove la donna era arrivata qualche giorno prima della scomparsa per incontrare i clienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scomparsa a Prato. Indagato l’avvocato: "Ossessionato da lei"

