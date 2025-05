Scomode verità recensione | l' ottimo film di Mike Leigh per esplorare l' insostenibile angoscia dell' essere

"Scopri la recensione di 'Scomode Verità', l'eccezionale film di Mike Leigh che affronta con intensità l'angoscia dell'essere e le sfide dell'ansia esistenziale post-pandemia. Con una straordinaria interpretazione di Marianne Jean-Baptiste, il regista inglese torna a narrare le complessità dell'animo umano, spingendoci a riflettere su temi universali e attuali."

Il regista inglese, attraverso la storia di Patsy, interpretata da Marianne Jean-Baptiste (prova straordinaria), racconta l'ansia esistenziale post pandemia. In sala. Da Segreti e bugie a Scomode verità. Mike Leigh, dopo i film in costume Turner (2014) e Paterloo (2018), torna al presente, per raccontare la storia di una donna, Pansy, che metterebbe alla prova anche il più paziente degli asceti. Spaventata, depressa, con una fobia per tutto ciò che è esterno e un'insofferenza, che si trasforma in disprezzo, per chi vive in casa con lei, ovvero figlio e marito, Pansy ha una parola sgradevole per tutti.